Взрывы прогремели на одном из заводов Днепропетровска

Несколько взрывов прогремели на заводе в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремели на одном из заводов Днепропетровска. Видео опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На снятом местными жителями видео видны столбы дыма после взрывов. «Это на заводе», — сказал один из очевидцев.

Официальные лица на данный момент не сообщили об ударе по промышленным объектам и критической инфраструктуре города. Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак подтвердил только факт удара ракетами и ударными БПЛА.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Харькове. По словам журналистов, взрыв мог произойти за пределами областного центра.