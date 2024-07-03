В Харькове прозвучали взрывы

«Общественное» сообщило о взрывах в районе Харькова

В районе Харькова на востоке Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Журналисты рассказали, что в городе был слышен взрыв. По их словам, он мог произойти за пределами областной столицы. «В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении издания.

Утром 3 июля глава украинской областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области взрывом была повреждена инфраструктура. По его словам, за прошедшие сутки взрывы произошли в Херсоне, Николаевке и других населенных пунктах области.

До этого о взрывах в Харькове сообщали ночью на 3 июля. Перед происшествием в регионе была объявлена воздушная тревога.