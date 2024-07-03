На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин.

«Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры (...) и газопровод», — написал он. Чиновник также отметил, что за прошедшие сутки взрывы произошли в Херсоне, Николаевке и других населенных пунктах области.

Ранее российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Горностаевка, Днепряны и Алешки. По его словам, пострадавшие от ударов попали в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

После этого Сальдо также заявил, что российские военные выбивают украинские войска с островной части дельты Днепра на территории региона. По его словам, после попытки контратаковать в селе Крынки Вооруженные силы Украины заметно утратили свою активность.