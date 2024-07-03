На Украине сообщили о взрыве в Харькове

«Общественное»: в Харькове прозвучал взрыв

В Харькове прозвучал взрыв, об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

В 00:33 канал предупредил об объявлении в Харьковской области воздушной тревоги. Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования баллистических вооружений в регионах, где прозвучали сигналы.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога действовала в Харьковской области на момент публикации о взрывах.

Ранее, 2 июля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о том, что в Харькове были зафиксированы удары по складу с боекомплектами, где производится ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по производству дронов.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По информации украинского издания «Страна.ua», после взрыва поднялся столб дыма, в Харьковской области действовала воздушная тревога.

