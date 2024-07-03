Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

Зеленский: новое контрнаступление ВСУ является вопросом поставок военной помощи

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) является вопросом поставок военной помощи Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Зеленский заявил, что ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения укомплектованности в сравнении с предыдущими месяцами. При этом он добавил, что выделяемая Украине военная помощь слишком долго доходит до фронта.

«Между решением [о выделении помощи] и фактом [ее передачи] нам приходится очень-очень-очень долго ждать», — заявил политик. Он привел в качестве одобрение пакета военной помощи США и допустил, что новое наступление является вопросом оснащения бригад ВСУ.

Ранее Зеленский заявил о готовности выслушать план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Он добавил, что Киев должен знать о перспективах продолжения военной помощи США после президентских выборов в ноябре.