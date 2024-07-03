Женщина отрезала мужчине гениталии за отказ жениться на ней

Женщина из Индии разозлилась на бойфренда из-за отказа жениться на ней и отрезала ему пенис. Об этом сообщает Hindustan Times.

26-летняя врач из города Бихар встречалась с 30-летним мужчиной на протяжении двух лет. По ее словам, отношения продолжались, потому что ее партнер обещал жениться на ней. Только из-за обещаний скорой свадьбы женщина согласилась на сексуальные отношения с мужчиной. Они должны были зарегистрировать брак 1 июля, однако мужчина в последний момент отказался жениться. Невесту обидел поступок партнера, из-за чего она решила ему отомстить.

Женщина отправилась на место своей работы — в дом для престарелых, позвонила оттуда партнеру и попросила его прийти. Когда мужчина пришел, чтобы поговорить с невестой, она напала на него и сделала ему инъекцию, от которой он потерял сознание. После этого женщина ножом отрезала ему гениталии.

Неизвестно, кто сообщил о произошедшем правоохранителям, но они прибыли на место и задержали преступницу. На месте был найден окровавленный нож. Мужчину экстренно госпитализировали, он жив и проходит лечение.

Ранее в Германии мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии по неизвестной причине. Его смогли задержать благодаря найденной на месте преступления ДНК.