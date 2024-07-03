Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 3 июля 2024Из жизни

Женщина отрезала мужчине гениталии за отказ жениться на ней

Фото: PopTika / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Индии разозлилась на бойфренда из-за отказа жениться на ней и отрезала ему пенис. Об этом сообщает Hindustan Times.

26-летняя врач из города Бихар встречалась с 30-летним мужчиной на протяжении двух лет. По ее словам, отношения продолжались, потому что ее партнер обещал жениться на ней. Только из-за обещаний скорой свадьбы женщина согласилась на сексуальные отношения с мужчиной. Они должны были зарегистрировать брак 1 июля, однако мужчина в последний момент отказался жениться. Невесту обидел поступок партнера, из-за чего она решила ему отомстить.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Женщина отправилась на место своей работы — в дом для престарелых, позвонила оттуда партнеру и попросила его прийти. Когда мужчина пришел, чтобы поговорить с невестой, она напала на него и сделала ему инъекцию, от которой он потерял сознание. После этого женщина ножом отрезала ему гениталии.

Неизвестно, кто сообщил о произошедшем правоохранителям, но они прибыли на место и задержали преступницу. На месте был найден окровавленный нож. Мужчину экстренно госпитализировали, он жив и проходит лечение.

Ранее в Германии мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии по неизвестной причине. Его смогли задержать благодаря найденной на месте преступления ДНК.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита

      Россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах

      Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

      Демократы рассказали о желании ухода Байдена из гонки ради страны

      В Херсонской области оценили обстановку на линии боевого соприкосновения в дельте Днепра

      Женщина отрезала мужчине гениталии за отказ жениться на ней

      Финский наемник назвал украинских военных дилетантами

      В Новороссийске сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров

      Российские снайперы рассказали о дуэли два на два с бойцами ВСУ

      В российском городе предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше