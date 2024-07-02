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02:02, 2 июля 2024Из жизни

Мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии и скрылся

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Германии мужчина по неизвестной причине отрезал пожилому родственнику пенис и яички, после чего скрылся. Об этом пишет Spiegel.

66-летнего мужчину из Херне в тяжелом состоянии нашли дома полицейские. Соседи ночью услышали непрекращающийся собачий лай в доме пенсионера и вызвали правоохранителей. Приехавшие на место пожарные вскрыли дверь по просьбе полиции, потому что внутри кто-то стучал в ответ на просьбу открыть. Внутри представители экстренных служб нашли мужчину в тяжелом состоянии. На месте не было ни орудия убийства, ни отсеченных половых органов.

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Сразу после госпитализации пострадавший не смог дать показания из-за сильного шока и спутанного сознания. Однако и впоследствии он не сообщил полиции ничего о нападавшем и возможных причинах произошедшего. Несколько месяцев спустя следовали вышли на след близкого родственника пенсионера — 32-летнего мужчину из Дортмунда. Это удалось сделать благодаря анализу ДНК, которую нашли на месте преступления.

Подозреваемого допросили и задержали, полиция в настоящий момент не разглашает его мотивы. Против мужчины выдвинули обвинения в причинении тяжелого вреда здоровью и попытке убийства.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо женщина разозлилась на возлюбленного и отрезала ему пенис. 32-летняя Шэньтин Го напала на мужчину в отеле, где они остановились.

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      Антонина Черташ
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