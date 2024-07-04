33-летний москвич искал табачный ларек и оказался пойман силовиками

В Москве мужчина искал табачный ларек, снял военкомат и был пойман силовиками

В районе Перово на востоке Москвы 33-летний мужчина искал табачный ларек, заснял на камеру телефона здание военкомата и оказался пойман силовиками. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожанин приехал в гости к своей девушке. Вечером у молодого человека закончились сигареты и он решил сходить купить табака для самокруток. Возлюбленная объяснила ему дорогу и он пошел.

Москвич немного заплутал и стал отправлять девушке фотографии и видеосообщения, чтобы она помогла ему сориентироваться. В этот момент мужчину задержали.

На допросе он утверждал, что не был в курсе о нахождении рядом военкомата. После того как мужчина продемонстрировал полицейским свои переписки, его отпустили. Однако проверку по факту инцидента решили провести.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомата за рулем Mercedes.