Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 4 июля 2024Россия

33-летний москвич искал табачный ларек и оказался пойман силовиками

В Москве мужчина искал табачный ларек, снял военкомат и был пойман силовиками

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В районе Перово на востоке Москвы 33-летний мужчина искал табачный ларек, заснял на камеру телефона здание военкомата и оказался пойман силовиками. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожанин приехал в гости к своей девушке. Вечером у молодого человека закончились сигареты и он решил сходить купить табака для самокруток. Возлюбленная объяснила ему дорогу и он пошел.

Москвич немного заплутал и стал отправлять девушке фотографии и видеосообщения, чтобы она помогла ему сориентироваться. В этот момент мужчину задержали.

На допросе он утверждал, что не был в курсе о нахождении рядом военкомата. После того как мужчина продемонстрировал полицейским свои переписки, его отпустили. Однако проверку по факту инцидента решили провести.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомата за рулем Mercedes.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      В России два человека пострадали при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю

      Рособрнадзор назвал число захотевших пересдать один предмет на ЕГЭ выпускников

      33-летний москвич искал табачный ларек и оказался пойман силовиками

      Женщина поймала самого крупного в мире большеротого окуня

      Синоптик предсказал самый жаркий день этого лета

      Майнеры устремились в африканскую страну

      Иностранец совратил 14-летнюю девочку в интернете и попал в российский СИЗО

      У Светланы Светличной заподозрили онкологию

      51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярком бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше