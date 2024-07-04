41-летняя Анна Седокова опубликовала фото в кожаном бюстгальтере

41-летняя певица Анна Седокова снялась в кожаном бюстгальтере и облегающей юбке

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фанатам фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица снялась в красной кожаной одежде. Так, ее наряд состоял из обнажающего часть груди бюстгальтера с низкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру»), облегающей юбки выше колена и оперных перчаток.

В то же время знаменитость надела на запястья несколько массивных золотистых браслетов и примерила ромбовидные серьги в тон выбранным предметам гардероба. Также она сделала макияж в стиле smoky eyes и обвела контур губ бордовым карандашом.

Ранее в июле Анна Седокова показала свою внешность времен юности на архивных фото.