41-летняя Анна Седокова показала свою внешность времен юности на фото

41-летняя Анна Седокова показала свою внешность времен юности на архивных фото

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала свою внешность времен юности на архивных фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров исполнительница предстала на фоне фотообоев в облегающем розовом мини-платье и с букетом цветов в руках. На другом звезда позировала у зеленой шторы с растительным узором в черном топе на тонких бретелях. При этом она распустила разделенные на прямой пробор объемные локоны темного цвета и нанесла на губы розовую помаду.

«Вот шикарные шторы, которые мы сшили сами, чтобы украсить нашу жизнь, потому что в ней тогда было мало украшений», — указала в подписи 41-летняя артистка. Также она отметила, что «не понаслышке знает, что такое бедность и выживание».

В июне Анна Седокова снялась в прозрачном платье у моря.