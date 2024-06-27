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20:21, 27 июня 2024Ценности

41-летняя Анна Седокова снялась в прозрачном платье у моря

41-летняя певица Анна Седокова снялась в телесном прозрачном платье у моря

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась откровенным видео у моря. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница снялась, лежа на белом песке, в облегающем прозрачном платье телесного цвета, расшитом большим количеством стразов. При этом звезда распустила влажные от воды волосы. Кроме того, певице нанесли мейкап в нейтральных тонах.

В мае Анна Седокова отдохнула в бикини. Исполнительница снялась во время отдыха у бассейна, расположенного среди многоэтажных зданий. На размещенных кадрах она позировала, лежа у воды в сером купальнике.

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      Екатерина Ештокина
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