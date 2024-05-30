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19:46, 30 мая 2024Ценности

Анна Седокова отдохнула в бикини у бассейна

41-летняя певица Анна Седокова снялась в сером бикини у бассейна

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в купальнике на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница снялась во время отдыха у бассейна, расположенного среди многоэтажных зданий. На размещенных кадрах она позировала, лежа у воды в сером бикини. Так, комплект включал в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах. Кроме того, певица оставила распущенными влажные волосы и нанесла на губы бордовую помаду.

В свою очередь, запечатлеть артистку удалось с разных ракурсов, в том числе сбоку и сверху.

Ранее в мае российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская показала фигуру в откровенном образе после пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова.

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      Карина Черных
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