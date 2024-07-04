Аферист выманил у россиянки почти четыре миллиона рублей за удаление интимных фотографий

В Подмосковье задержали афериста, выманившего 4 млн рублей за удаление нюдсов

В Подмосковье сотрудники Росгвардии вместе с коллегами из МВД задержали 26-летнего местного жителя, который выманил у 23-летней девушки 3,8 миллиона рублей за якобы удаление интимных фотографий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Сейчас фигуранта отправили под стражу.

По версии следствия, злоумышленник на одном из сайтов нашел интимные фотографии пострадавшей. После он написал девушке и предложил ей удалить эти материалы за 3,8 миллиона рублей. При этом обвиняемый заранее знал, что сделать это не сможет. В результате фотографии так и остались на сайте, поэтому потерпевшая обратилась в полицию. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Момент его задержания попал на видео. На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру афериста, кладут его на пол и надевают наручники.

Ранее в Нижегородской области заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки нюдсов (фотографий обнаженного тела — прим. «Ленты.ру») любовнику. Ее эротические фотографии обнаружила супруга мужчины. Возмущенная женщина переслала кадры в городские чаты, из-за чего разразился скандал.