Зафиксировано ускорение таяния ледников на Аляске

Nature Communications: таяние ледников на Аляске ускорилось

Ученые Ньюкаслского университета в Великобритании зафиксировали ускоренное таяние ледников на Аляске. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты проанализировали данные, восходящие к 1770 году, в том числе исторические записи, архивные аэрофотоснимки XX века и геоморфологические карты 2022 года. Они выявили три периода изменения объема ледяного поля Джуно, расположенного на границе между Аляской и Британской Колумбией (Канада).

Потеря ледникового объема оставалась стабильной с 1770 по 1979 год, составляя 0,65-1,01 кубического километра в год, а с 1979 по 2010 год эта скорость возросла до 3,08-3,72 кубического километра в год. В период с 2010 по 2020 год наблюдалось резкое ускорение, и скорость потери льда удвоилась, достигнув 5,91 кубического километра в год. Темпы сокращения площади ледников в период 2015-2019 годов были в пять раз выше, чем в 1948-1979 годах.

Общая потеря льда на ледниковом поле Джуно с 1770 по 2020 год составила 315,3 ± 237,5 кубических километра, что составляет чуть менее четверти первоначального объема льда. Ученые зафиксировали резкое увеличение разрывов в ледниках, когда нижние части отделяются от верхних. В 2019 году все картографированные ледники отступили по сравнению с их положением в 1770 году, а 108 ледников полностью исчезли.

Авторы отмечают, что ледяные поля Аляски особенно уязвимы для ускоренного таяния по мере потепления климата. Плоские ледяные поля не могут отступить на более высокие высоты и прийти к новому равновесному состоянию, что делает их таяние необратимым процессом. Исследование демонстрирует, что текущие прогнозы могут быть слишком заниженными и нельзя недооценивать масштабы будущего таяния ледников.