Американские избиратели разочаровались в Байдене после дебатов

WSJ: преимущество Трампа над Байденом среди избирателей возросло после дебатов

Преимущество экс-президента США Дональда Трампа над действующим американским лидером Джо Байденом среди избирателей возросло после президентских дебатов, показатель которого является наибольшим с 2021 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрос.

«За Трампа готовы проголосовать 48 процентов опрошенных избирателей, в то время как за Байдена лишь 42 процента после дебатов. Такое преимущество бывшего президента США над действующим является наибольшим в опросах газеты с конца 2021 года», — передает издание.

Агентство Politico также сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материла добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».

Ранее Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».