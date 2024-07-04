Арестованный по подозрению в мошенничестве полковник ВДВ заявил о невиновности

Комбриг ВДВ Городилов не признал вину по делу о крупном мошенничестве

Начало событий в новости Заподозренному в мошенничестве полковнику ВДВ избрали меру пресечения

Командир бригады ВДВ гвардии полковник Артем Городилов, арестованный на два месяца по подозрению в мошенничестве, не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала 235-го гарнизонного военного суда в Москве.

«Нет», — цитирует агентство ответ полковника на вопрос, признает ли он вину по уголовному делу.

Городилов подозревается в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее комбрига ВДВ поместили под стражу на два месяца, как и просило следствие. Слушания проходили в закрытом режиме.

