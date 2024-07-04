Заподозренному в мошенничестве полковнику ВДВ избрали меру пресечения

Суд в Москве отправил в СИЗО заподозренного в мошенничестве комбрига ВДВ

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В СИЗО полковник пробудет два месяца. Как уточняет Telegram-канал Shot, он не признает свою вину. На суде Городилов и его адвокат отказались давать комментарии журналистам.

Ранее следователи попросили поместить Городилова под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Военный суд решил провести слушания по избранию ему меры пресечения в закрытом режиме.

