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18:45, 4 июля 2024Силовые структуры

Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

Суд закрыл слушания по ходатайству об аресте комбрига ВДВ Городилова
Начало событий в новости Заподозренного в мошенничестве полковника ВДВ потребовали отправить в СИЗО

Кадр: ВГТРК

235-й гарнизонный военный суд в Москве решил провести в закрытом режиме слушания по избранию меры пресечения командиру бригады ВДВ гвардии полковнику Артему Городилову, подозреваемому в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистов не пустили в зал судебного заседания. Решение о закрытии слушаний было принято судом по ходатайству, поступившему вместе с материалами.

Следствие требует арестовать полковника. Расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Как отмечают в военном суде, полковнику ВДВ Городилову пока не предъявлено обвинение, он подозреваемый.

В феврале 2023 года военный оказался в санкционном списке США — ему был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. В Госдепе не привели причин для ввода санкций, но американские СМИ писали, что Городилов якобы мог иметь отношение к преступлениям против мирного населения.

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      Любовь Ширижик
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