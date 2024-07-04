Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

Суд закрыл слушания по ходатайству об аресте комбрига ВДВ Городилова

Начало событий в новости Заподозренного в мошенничестве полковника ВДВ потребовали отправить в СИЗО

235-й гарнизонный военный суд в Москве решил провести в закрытом режиме слушания по избранию меры пресечения командиру бригады ВДВ гвардии полковнику Артему Городилову, подозреваемому в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистов не пустили в зал судебного заседания. Решение о закрытии слушаний было принято судом по ходатайству, поступившему вместе с материалами.

Следствие требует арестовать полковника. Расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Как отмечают в военном суде, полковнику ВДВ Городилову пока не предъявлено обвинение, он подозреваемый.

В феврале 2023 года военный оказался в санкционном списке США — ему был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. В Госдепе не привели причин для ввода санкций, но американские СМИ писали, что Городилов якобы мог иметь отношение к преступлениям против мирного населения.