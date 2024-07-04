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16:52, 4 июля 2024Силовые структуры

Заподозренного в мошенничестве полковника ВДВ потребовали отправить в СИЗО

Следствие потребовало арестовать заподозренного в мошенничестве комбрига ВДВ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Артем Городилов

Артем Городилов. Кадр: Пленные СВО / YouTube

Следствие потребовало арестовать полковника ВДВ Артема Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает РИА Новости.

Следователи просят поместить командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на время расследования в СИЗО. Делом об особо крупном мошенничестве занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Как отмечают в военном суде, полковнику ВДВ Городилову пока не предъявлено обвинение, он подозреваемый.

В феврале 2023 года военный оказался в санкционном списке США — ему был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. В Госдепе не привели причин для ввода санкций, но американские СМИ писали, что Городилов якобы мог иметь отношение к преступлениям против мирного населения.

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      Владимир Седов
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