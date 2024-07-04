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14:49, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался об одной европейской стране словами «срач, говно, бомжи»

Блогер Лебедев заявил, что в Германии нет такого порядка, каким его представляют

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев опроверг одно распространенное представление о Германии. О европейской стране он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Мы все привыкли считать, что немцы страшно педантичны, что у них все аккуратно, супермегахайвеи, поезда ходят по расписанию и вообще везде чистенько и хорошо. А на самом деле там срач, говно, бомжи», — сказал Лебедев, комментируя публикацию о том, что иностранцы, приехавшие в Германию на матчи чемпионата Европы по футболу — 2024, удивились увиденному в стране.

Также, по слова блогера, в стране плохо работает интернет и во многих местах нельзя расплатиться банковской картой.

Ранее Лебедев раскритиковал английский Стоунхендж. Он назвал его «полным говном» и заявил, что достопримечательность не стоит внимания туристов. При этом Лебедев счел недопустимыми атаки экоактивистов на памятник.

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