Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «полным говном» популярную за рубежом достопримечательность

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Стоунхендж после атаки экоактивистов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал Стоунхендж. О популярной за рубежом английской достопримечательности он высказался в своем выпуске обзора новостей, ролик доступен во «ВКонтакте».

«Стоунхендж, конечно, полное говно, абсолютно не заслуживает никакого внимания», — заявил блогер, комментируя новость о том, что комплекс атаковали экоактивисты.

Вместе с тем он назвал эту достопримечательность «каким-никаким, а памятником», и осудил активистов. «Конечно, это совершенно гнусный вандализм, и нужно их *** [наказать] по полной программе», — добавил Лебедев.

19 июня сообщалось, что участники европейского экозащитного движения Just Stop Oil облили Стоунхендж оранжевой краской. Акция была проведена в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа собираются тысячи людей. Нарушителей арестовали. Позднее стало известно, что ущерба памятнику не нанесено.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Россиянин справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт

      У ребенка пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании

      Экс-советник Трампа рассказал о будущих целях его мести против чиновников США

      Почти 40 депутатов от партии Ле Пен избрались в парламент Франции в первом туре

      Названа причина разъединения вагонов «Иволги»

      Женщинам объяснили причины проблем с интимным здоровьем в отпуске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше