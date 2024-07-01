Артемий Лебедев назвал «полным говном» популярную за рубежом достопримечательность

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Стоунхендж после атаки экоактивистов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал Стоунхендж. О популярной за рубежом английской достопримечательности он высказался в своем выпуске обзора новостей, ролик доступен во «ВКонтакте».

«Стоунхендж, конечно, полное говно, абсолютно не заслуживает никакого внимания», — заявил блогер, комментируя новость о том, что комплекс атаковали экоактивисты.

Вместе с тем он назвал эту достопримечательность «каким-никаким, а памятником», и осудил активистов. «Конечно, это совершенно гнусный вандализм, и нужно их *** [наказать] по полной программе», — добавил Лебедев.

19 июня сообщалось, что участники европейского экозащитного движения Just Stop Oil облили Стоунхендж оранжевой краской. Акция была проведена в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа собираются тысячи людей. Нарушителей арестовали. Позднее стало известно, что ущерба памятнику не нанесено.