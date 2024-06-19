Стоунхендж стал мишенью экоактивистов

Standard: экоактивисты облили краской Стоунхендж

Участники европейского экозащитного движения Just Stop Oil облили оранжевой краской Стоунхендж. О покушении на британскую достопримечательность пишет Standard.

Инцидент произошел в 11 часов утра по местному времени. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как двое в белых рубашках подбегают к памятнику с баллончиками краски. Один из очевидцев происшествия попытался остановить активистов, но безуспешно. Им удалось покрыть краской несколько монолитов, после чего один протестующий остановился и, скрестив ноги, сел на траву, а другого оттащила посетительница.

Нарушителей арестовали. Ими оказались 21-летняя студентка Оксфорда и 73-летний житель Бирмингема. Акция была проведена в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа соберутся тысячи людей. «Оранжевая кукурузная мука, которую мы использовали для привлечения внимания, скоро смоется дождем, а вот явная необходимость эффективных действий правительства по смягчению катастрофических последствий климатического и экологического кризиса - нет», — заявил участник акции.

Представитель Just Stop Oil огласил требование движения к правительству. От властей просят подписать юридически обязывающий договор о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году. В противном случае защитники природы обещают протестную волну, в которой также задействуют сторонников из Австрии, Канады, Норвегии, Нидерландов и Швейцарии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал акцию позором. «Это позорный акт вандализма по отношению к одному из старейших и важнейших памятников как Великобритании, так и всего мира», — написал политик в соцсети X (бывший Twitter).

В марте климатические активисты облили оранжевой краской памятник Варшавской русалке.

В феврале своей мишенью протестующие выбрали картину «Весна» импрессиониста Клода Моне. Экспонат облили супом в музее Лиона.