Экоактивисты облили супом картину Моне

Две экоактивистки облили супом картину «Весна» Клода Моне в Лионе

Две экоактивистки облили супом картину «Весна» импрессиониста Клода Моне, размещенную в музее в Лионе. Об этом сообщает BFM TV.

«Эта весна станет для нас последней, если мы не предпримем меры. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали активистки, состоящие в движении Riposte Alimentaire.

Полиция арестовала обеих женщин. Картину будет осматривать реставратор. Отмечается, что стекло, под которым находилось полотно, не является водонепроницаемым.

В конце января экоактивисты из Riposte Alimentaire облили супом картину «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи в Париже в Лувре. Они заявили о начале кампании гражданского сопротивления с целью радикальных социальных и климатических изменений, а обливание супом картины да Винчи стало началом этой кампании.

Перед этим активисты разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса в Национальной галерее Лондона. Их задержала полиция.

