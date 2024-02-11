Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:51, 11 февраля 2024Культура

Экоактивисты облили супом картину Моне

Две экоактивистки облили супом картину «Весна» Клода Моне в Лионе

Две экоактивистки облили супом картину «Весна» импрессиониста Клода Моне, размещенную в музее в Лионе. Об этом сообщает BFM TV.

«Эта весна станет для нас последней, если мы не предпримем меры. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали активистки, состоящие в движении Riposte Alimentaire.

Полиция арестовала обеих женщин. Картину будет осматривать реставратор. Отмечается, что стекло, под которым находилось полотно, не является водонепроницаемым.

В конце января экоактивисты из Riposte Alimentaire облили супом картину «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи в Париже в Лувре. Они заявили о начале кампании гражданского сопротивления с целью радикальных социальных и климатических изменений, а обливание супом картины да Винчи стало началом этой кампании.

Перед этим активисты разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса в Национальной галерее Лондона. Их задержала полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Однокурсник рассказал о прошлом Сырского и показал фото главкома в молодости

      Стало известно о конфликте матери Мбаппе с «Реалом»

      Экоактивисты облили супом картину Моне

      Полицейский в Петербурге вежливо попросил уступить дорогу и попал на видео

      Названы особенности атаковавших Украину дронов «Герань»

      Байден приписал Трампу мнение об армии США как о «сосунках»

      Нетаньяху заявил о нескором завершении конфликта с Палестиной

      Бывший президент Молдавии заявил о поддержке страной США

      Полиция заинтересовалась избиением прохожих российскими подростками

      Участие британского авианосца в крупных учениях НАТО отложено в последний момент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше