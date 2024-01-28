Картину «Мона Лиза» облили супом

Экоактивисты в Париже облили супом картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи

Экоактивисты облили супом картину «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи в Париже в музее Лувра. Видео публикует Clpress.

Работа находится под бронированным стеклом. На кадрах две женщины обливают стенд с картиной жидкостью коричнево-желтого цвета. На их футболках надписи Riposte Alimentaire («Продовольственные ответные меры» — прим. «Ленты.ру»). Женщины начинают выкрикивать лозунги. Некоторые из посетителей музея поднимают руки в знак согласия. Затем сотрудники музея огораживают территорию, на которой находятся активисты и картина, черными панелями, и просит посетителей покинуть помещение.

По данным AFP, активисты заявили о начале кампании гражданского сопротивления с целью радикальных социальных и климатических изменений, а обливание супом картины да Винчи стало началом этой кампании.

Ранее активисты разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса в Национальной галерее Лондона. На футболках двух участвовавших в акции студентов были надписи «Просто остановите нефть».