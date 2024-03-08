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17:30, 8 марта 2024Мир

Климатические активистки облили краской Варшавскую русалку

Климатические активистки 8 марта облили краской Варшавскую русалку

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Климатические активистки инициативы «Последнее поколение» в Польше отметили 8 Марта тем, что облили краской памятник Варшавской русалке. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсетях появился ролик, на котором две женщины обливают памятник оранжевой краской из ведер.

«Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа — это война. А война — это насилие», — пояснила одна из активисток.

Обеих почти сразу задержала полиция.

Ранее две экоактивистки облили супом картину «Весна» импрессиониста Клода Моне, размещенную в музее в Лионе. «Эта весна станет для нас последней, если мы не предпримем меры. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали активистки, состоящие в движении Riposte Alimentaire.

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      Никита Абрамов
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