Стоунхендж вновь открылся для посетителей после атаки экоактивистов

CNN: Стоунхендж открылся для посетителей после акции активистов Just Stop Oil

Стоунхендж открыли для туристов после вчерашней атаки экозащитников. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководство исторического комплекса.

Достопримечательность эпохи неолита вновь доступна для посещения. Ущерба памятнику не нанесено. «К счастью, видимых повреждений нет, но это вовсе не значит, что он не потерпел урон — от процесса очистки камней до той боли, которую вандалы причинили тем, для кого Стоунхендж имеет духовное значение», — резюмировали в организации.

Стоунхендж стал объектом протестной акции европейского движения Just Stop Oil в среду, 19 июня. Активисты окатили сооружение оранжевой краской. Нарушителей арестовали. Инцидент произошел в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа собираются тысячи людей.

На следующий день борцы за природу облили краской личный самолет американской певицы Тейлор Свифт. Свои действия представители движения оправдали тем, что 80 процентов населения не могут позволить себе полететь на самолете. В самом аэропорту, однако, сведения о том, что на его территории припаркован самолет знаменитости, не подтвердили.

В марте климатические активисты облили оранжевой краской памятник Варшавской русалке. В феврале своей мишенью протестующие выбрали картину «Весна» импрессиониста Клода Моне. Экспонат облили супом в музее Лиона.