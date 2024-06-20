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14:14, 20 июня 2024Экономика

Экозащитники облили краской самолет Тейлор Свифт

Daily Mail: участники движения Just Stop Oil облили краской самолет Тейлор Свифт

Кадр: Just Stop Oil / The Guardian News

Участники европейского движения Just Stop Oil провели очередную акцию протеста. В этот раз краской они облили самолет певицы Тейлор Свифт, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Лондоне в пять часов утра по местному времени. На размещенных в соцсетях кадрах можно увидеть, как активисты разрезают проволочное ограждение по периметру VIP-аэродрома Станстед, где, по их словам, и находился джет. После того как экозащитники из пожарных баллонов распылили оранжевую краску на корпус авиасудна, они сели на асфальт и обнялись.

Свои действия представители движения оправдали тем, что 80 процентов населения не могут позволить себе полететь на самолете. В самом аэропорту, однако, сведения о том, что на его территории припаркован самолет знаменитости, не подтверждают.

Предыдущая акция движения Just Stop Oil состоялась 19 июня. Борцы за природу окатили краской Стоунхендж. В марте климатические активисты облили оранжевой краской памятник Варшавской русалке. В феврале своей мишенью протестующие выбрали картину «Весна» импрессиониста Клода Моне. Экспонат облили супом в музее Лиона.

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      Виктория Клабукова
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