Белоусов обозначил причины для лишения выплат мобилизованных на СВО

Белоусов приказал лишать мобилизованных выплаты при самовольном оставлении части

Мобилизованных в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине приказано лишать выплаты при самовольном оставлении части. Причины для лишения довольствия обозначил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Как следует из приказа министра, речь идет об установленной президентом России Владимиром Путиным ежемесячной выплате в размере 158 тысяч рублей. Это большая часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тысяч рублей. Кроме того, выплата не облагается подоходным налогом.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте российскому бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие, а кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты. Выяснилось, что выплат не поступало, потому что о бойце не было данных в единой информационной системе. Бойцу сделали перерасчет и начислили деньги.