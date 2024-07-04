Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:41, 4 июля 2024Россия

Белоусов обозначил причины для лишения выплат мобилизованных на СВО

Белоусов приказал лишать мобилизованных выплаты при самовольном оставлении части

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мобилизованных в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине приказано лишать выплаты при самовольном оставлении части. Причины для лишения довольствия обозначил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Как следует из приказа министра, речь идет об установленной президентом России Владимиром Путиным ежемесячной выплате в размере 158 тысяч рублей. Это большая часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тысяч рублей. Кроме того, выплата не облагается подоходным налогом.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте российскому бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие, а кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты. Выяснилось, что выплат не поступало, потому что о бойце не было данных в единой информационной системе. Бойцу сделали перерасчет и начислили деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat

      Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

      Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

      Россиянин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал деньги

      В России предложили арендовать дом Louis Vuitton

      Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

      Россиянкам с пышными формами назвали модную одежду на лето

      Белоусов обозначил причины для лишения выплат мобилизованных на СВО

      В Тюмени заметили Канье Уэста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше