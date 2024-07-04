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20:34, 4 июля 2024Россия

Беспилотники ВСУ разрушили еще восемь жилых домов в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на шесть сел региона

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Белгородской области еще шесть сел подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разрушены восемь частных жилых домов, следует из данных, которые опубликовал губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекинском городском округе беспилотники атаковали село Первое Цепляево, там выбило окно в одном из домов. Также в Вознесеновке FPV-дрон взорвался возле колеса комбайна.

В Грайворонском округе беспилотники вновь сбросили боеприпасы на село Безымено, разрушив семь частных домов. Помимо этого, ВСУ обстреляли Козинку — выбиты окна в одном домовладении, посечен забор и постройки во дворе. Еще один частный дом разрушен в результате атаки сразу четырех дронов-камикадзе в селе Байцуры Борисовского района.

Гладков добавил, что под артиллерийский обстрел также попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Там поврежден забор частного домовладения.

По предварительным данным властей, мирные жители не пострадали. Информация о последствиях атак уточняется.

ЖЗЛ
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