В ДНР боец ВСУ вдохновился угоном танка бывшим сослуживцем и сдался в плен

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Прудников сдался в плен российским военным, вдохновившись побегом угнавшего танк сослуживца Максима Лихачева. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, командование забросило мужчину на позицию на авдеевском направлении, пообещав позднее сменить. «Я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже. Я тоже сложил оружие и пошел в сторону русских», — сказал военный.

Выяснилось, что Прудников должен был один удерживать оборону вместо уничтоженной группы, чьи тела были эвакуированы несколькими часами ранее.

Лихачев угнал танк Т-64 ВСУ на донецком направлении и перешел на сторону армии России в мае. 39-летний боец решил доехать до российских позиций под прикрытием брони, потому что посчитал, что так будет безопаснее и никто не выстрелит ему в спину. Чтобы обозначить себя, Лихачев поднял дуло танка вверх.