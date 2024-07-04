Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:30, 4 июля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ вдохновился угоном танка бывшим сослуживцем и сдался в плен

В ДНР боец ВСУ вдохновился угоном танка бывшим сослуживцем и сдался в плен

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Прудников сдался в плен российским военным, вдохновившись побегом угнавшего танк сослуживца Максима Лихачева. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, командование забросило мужчину на позицию на авдеевском направлении, пообещав позднее сменить. «Я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже. Я тоже сложил оружие и пошел в сторону русских», — сказал военный.

Выяснилось, что Прудников должен был один удерживать оборону вместо уничтоженной группы, чьи тела были эвакуированы несколькими часами ранее.

Лихачев угнал танк Т-64 ВСУ на донецком направлении и перешел на сторону армии России в мае. 39-летний боец решил доехать до российских позиций под прикрытием брони, потому что посчитал, что так будет безопаснее и никто не выстрелит ему в спину. Чтобы обозначить себя, Лихачев поднял дуло танка вверх.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. Американский журналист добивался этого интервью два года

      Олимпийский чемпион рассказал о пользе сапсерфинга

      Ученые научили роботов слушать

      Исследование поставило точку в споре собачников и кошатников

      Михалков рассказал о российских «нерукопожатных деятелях культуры»

      Над российским регионом сбили два украинских беспилотника

      В США заявили о надвигающейся войне

      Туристка пообщалась с американцами в США и описала их словами «хотят чаще бывать в России»

      Назван любимый музыкальный жанр россиян

      Мужчина случайно отправил начальнику мем про задницу и удивился его реакции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше