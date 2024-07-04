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23:46, 4 июля 2024Силовые структуры

Боксер избил танцора в тюменском баре

В Тюмени боксера осудили за избиение бального танцора в баре

Фото: Unsplash

В Тюмени боксер избил исполнителя бальных танцев из-за слухов и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 17 февраля в баре «Enjoy.Lounge.Hall.Ваr». Боксер нашел своего знакомого, бального танцора, в гримерной комнате заведения и обвинил его в распускании слухов. После спортсмен дважды ударил его кулаком по лицу.

В результате у пострадавшего оказался сломан нос, он обратился за помощью в правоохранительные органы. В отношении спортсмена возбудили уголовное дело. Позже танцор оценил причиненный ему моральный вред в 2 миллиона рублей.

Калининский районный суд Тюмени взыскал с боксера 300 тысяч рублей. Подсудимому также назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и ограничения передвижения.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Гайва в Перми 12-летний школьник-боксер жестоко избил сверстника из-за долга в сто рублей. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию с просьбой разобраться в происшествии. В региональном управлении подтвердили факт получения заявления и добавили, что правоохранители организовали проверку.

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      Юлия Мискевич
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