Бывшего друга продюсера Рудковской посадили на 8,5 года за хищение завода

Суд дал 8,5 года экс-другу продюсера Рудковской за хищение картофельного завода

Кунцевский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы Валентина Савинова за хищение путем мошенничества имущества у продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в совершении трех преступлений по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Его сообщники Владимир Абаев и Дмитрий Киселев осуждены на четыре года заключения каждый. Все трое взяты под стражу в зале суда.

Савинов — лучший друг бывшего мужа Рудковской бизнесмена Виктора Батурина, который трижды обманул ее, перепродав принадлежащий ей картофельный завод стоимостью 250 миллионов рублей, заявила продюсер в своем Telegram-канале.

Судебное разбирательство из-за предприятия, находящегося в Касимове, длились около трех лет. Рудковская намерена наказать и других, кто пытался ее обмануть.

В 2022 году она подала заявление в полицию о мошенничестве на 130 миллионов рублей на двух бизнесменов. В первом речь шла о Денисе Гонтаре, получившем от продюсера 31,5 миллиона рублей за строительные работы, которые впоследствии не провели. Во втором заявлении Рудковская пожаловалась на генерального директора строительной компании «ПСК МЕТ КОН» — академия фигурного катания мужа продюсера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» перевела на счет организации 99 миллионов рублей в качестве оплаты договора генподряда, условия которого не были выполнены.