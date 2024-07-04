Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 4 июля 2024Мир

Бывший американский военный назвал преимущества российских войск перед армией США

Экс-морпех КМП США Хо: американская армия уступает российской по опыту и выучке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американская армия в нынешнем состоянии уступает российским войскам по опыту и выучке, особенно это демонстрируют успехи ВС РФ в ходе конфликта на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-морпех Корпуса морской пехоты (КМП) США и капитан в отставке Мэттью Хо.

По словам бывшего капитана американской армии, российские военные «прошли серьезное испытание украинским конфликтом», поэтому превосходят Вооруженные силы США по опыту полномасштабной войны против регулярных войск противника, в то время как американские солдаты и офицеры «имеют опыт войны лишь с террористами и инсургентами». «Я бы ставил на Россию», — резюмировал Хо.

Ранее стало известно, что Пентагон не располагает информацией, что стало с переданным Вооруженным силам Украины оружием на 62 миллиона долларов. «Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации», — говорится в публикации издания The Daily Caller.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat

      Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

      Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

      Россиянин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал деньги

      В России предложили арендовать дом Louis Vuitton

      Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

      Россиянкам с пышными формами назвали модную одежду на лето

      Белоусов обозначил причины для лишения выплат мобилизованных на СВО

      В Тюмени заметили Канье Уэста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше