Экс-морпех КМП США Хо: американская армия уступает российской по опыту и выучке

Американская армия в нынешнем состоянии уступает российским войскам по опыту и выучке, особенно это демонстрируют успехи ВС РФ в ходе конфликта на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-морпех Корпуса морской пехоты (КМП) США и капитан в отставке Мэттью Хо.

По словам бывшего капитана американской армии, российские военные «прошли серьезное испытание украинским конфликтом», поэтому превосходят Вооруженные силы США по опыту полномасштабной войны против регулярных войск противника, в то время как американские солдаты и офицеры «имеют опыт войны лишь с террористами и инсургентами». «Я бы ставил на Россию», — резюмировал Хо.

Ранее стало известно, что Пентагон не располагает информацией, что стало с переданным Вооруженным силам Украины оружием на 62 миллиона долларов. «Оружие на 62 миллиона долларов должно было подвергнуться контролю над конечным использованием, но проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к недостатку информации», — говорится в публикации издания The Daily Caller.