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12:09, 4 июля 2024Экономика

Перестройку экономики России назвали чеболизацией

Первый замглавы Минпромторга Осьмаков заявил о движении РФ в сторону чеболизации

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Россия в процессе перестройки национальной экономики, что связано с западными санкциями и разворотом на Восток, постепенно движется в сторону чеболизации. Об этом в комментарии РИА Новости заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Чеболем называется очень крупная корпорация, в рамках которой формально независимые предприятия из разных отраслей экономики находятся в собственности одной сверхбогатой семьи, обеспечивающей административный и финансовый контроль.

Такая форма компаний распространена в Южной Корее, в переводе на русский название означает «денежный клан». При диктаторе Пак Чон Хи, пришедшем к власти в стране в 1961 году после военного переворота, чеболи стали локомотивом перемен в экономике и обеспечили стремительный взлет производства.

Однако уже в 1990-х годах существование чеболей начало вызывать возмущение у большей части населения. В вину мегакорпорациям ставят высокий уровень коррупции, отказ от социальных обязательств перед работниками и развращенность наследников империй.

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По словам Осьмакова, российская чеболизация имеет отличный от южнокорейского генезис, но, как и там, стране требуется «синергия финансового, торгового и промышленного капитала». Из-за санкционных ограничений, в том числе сделавших недоступным глобальный капитал, появилась необходимость в понятном финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. Чиновник уверен, что тренд на чеболизацию в стране будет продолжаться.

При этом в Южной Корее одной из причин успешности чеболей считается активное сотрудничество с США, которое предоставило компаниям доступ к своему рынку и капиталу в рамках геополитического противостояния с Советским Союзом на Корейском полуострове. Соответственно, проблемы начали возникать в период прекращения холодной войны.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин посетовал, что крупные российские компании думают о делистинге с биржи. По его словам, корпорации в условиях отсутствия западного капитала не хотят делиться прибылью с акционерами, потому что капитализация от этого все равно не растет.

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