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20:06, 3 июля 2024Экономика

В России признали ненужность биржи для крупных компаний

Глава ВТБ Костин назвал большой угрозой уход c биржи крупных российских компаний

Фото: Gumbariya / Shutterstock / Fotodom

Крупные российские компании сегодня заинтересованы в проведении делистинга, то есть в выкупе собственных акций с биржи, потому что в условиях санкций и отсутствия инвесторов как с Запада, так и из дружественных стран, нахождение там им больше не нужно. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает Forbes.

По его словам, прибыль компаний остается стабильно высокой, но причин делиться ею, то есть выплачивать дивиденды, не осталось. «Капитализация все равно не растет в силу геополитики, отсутствия западных денег и так далее», — объяснил Костин.

Такую ситуацию банкир считает большой угрозой, ведь биржа, на которой торгуются акции только небольших компаний, не исполняет своей основной функции. Он назвал позитивным фактором продолжение первичных размещений акций (IPO), но заметил, что суммы там фигурируют небольшие — от 2 до 15 миллиардов рублей.

Очевидного выхода Костин не видит, а запрет со стороны Центробанка на делистинг он считает нерыночным методом. Каким-то образом надо заинтересовать компании, возможно, нужно думать о налоговых изменениях, заключил глава ВТБ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что крупным компаниям IPO в России не слишком интересны, дополнительные средства они могут получить в кредит.

Ранее президент России Владимир Путин поставил правительству план по проведению первичного размещения акций (IPO) не менее десяти национальных высокотехнологичных компаний в период до 2030 года. Ответственным за исполнение назван премьер Михаил Мишустин.

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      Платон Щукин
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