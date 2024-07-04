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18:22, 4 июля 2024Путешествия

Чехия запретила въезд в страну россиянам без биометрического паспорта

Чехия с 3 июля запретила въезд в страну россиянам без биометрического паспорта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Чехии с 3 июля запретили въезд в страну россиянам без биометрического паспорта. Об этом сообщает портал Seznam Zpravy со ссылкой на МИД государства.

Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.

«Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен показать, что он заслуживает доверия. И в случае с россиянами для этого уже будет недостаточно паспорта с небиометрическими данными», — заключили в ведомстве.

Ранее правительство Чехии продлило запрет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии. Это решение действовало до 31 марта 2024 года. Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия данных мер.

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      Марк Успенский
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