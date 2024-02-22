Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Правительство Чехии продлило запрет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии, об этом пишет агентство ЧТК со ссылкой на премьера Петра Фиалу.

Как отметили в Кабмине, это решение действовало до 31 марта 2024 года. «Теперь по предложению МИД страны в решении правительства не оговаривается срок действия данных мер», — подчеркнули власти.

Ранее российских туристов предупредили о трудностях при получении виз во Францию. Так, по данным экспертов, в настоящее время прослеживается все больше признаков того, что сложности с записью на визу в популярную европейскую страну возвращаются. Специалисты также отмечают, что одиночным заявителям записываться на подачу визы стало легче, чем семьям, поэтому часто их приходится «дробить».