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11:06, 4 июля 2024Наука и техника

Китай оказался лидером в области ИИ

Tech Xplore: Китай подал 38 тысяч патентов и оказался лидером в области ИИ

Фото: Kasia Derenda / Unsplash

За десять лет было подано 54 тысячи патентов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Tech Xplore.

По данным нового отчета Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в период с 2014 по 2023 год было подано 54 тысячи связанных с ИИ патентов. При этом четверть все патентных заявок была подана за последний год.

Также в отчете WIPO говорится, что большая часть патентов была подана со стороны Китая. За последние 10 лет в этой стране было реализовано более 38 тысяч инноваций в сфере искусственного интеллекта. На основании этого в организации заявили, что Китай является лидером в области изучения ИИ.

Для сравнения, за указанный период в США, которые заняли второе место, было зарегистрировано 6276 патентов. Ниже расположились Южная Корея и Япония — 4155 и 3409 заявок соответственно. В Индии, где наблюдался самый высокий среднегодовой темп роста зарегистрированных исследований — 56 процентов — зафиксировали 1350 изобретений в области генеративного ИИ.

В феврале Китай успешно вывел на орбиту коммерческий спутник «Жунпяо» с искусственным интеллектом (ИИ). Аппарат имеет возможность выступать в качестве удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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