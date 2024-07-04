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08:46, 4 июля 2024Россия

Детям российских участников СВО выдали путевки в лагерь с рваными матрасами

Под Волгоградом детям участников СВО выдали путевки в лагерь с рваными матрасами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Под Волгоградом детям участников специальной военной операции (СВО) выдали бесплатные путевки в лагерь «Солнечный» с рваными матрасами. Об этом сообщил портал V1.ru.

Как выяснило издание, родители российских воспитанников пожаловались на ужасные, по их словам, условия — порванные матрасы и простыни, сломанные кровати и рисунки гениталий на стенах.

В свою очередь, руководство лагеря объяснило, что все это дело рук самих отдыхающих, а работники базы только и делают, что убирают и ремонтируют за детьми.

В комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области подчеркнули, что по обращению родителей началась проверка.

Ранее сообщалось, что на Урале рожающую жену участника спецоперации привезли в больницу в кортеже с мигалками. Роды прошли успешно, женщина родила здорового мальчика. Ее муж был мобилизован в 2022 году.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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