Дочь Мадонны села на шпагат с обнаженными ягодицами для рекламы модного бренда

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенном образе для рекламы бренда David Koma. Соответствующая публикация появилась на странице созданной лондонским дизайнером грузинского происхождения Давидом Комой марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя модель предстала перед камерой в обнажающем ягодицы серебристом боди с принтом в виде пятнистой оленьей шкуры и остроносых туфлях на шпильках. При этом она села на шпагат, повернувшись спиной к камере.

Кроме того, в рамках фотосессии манекенщица позировала топлес в прозрачной белой макси-юбке в пайетках и черных стрингах. В то же время она надела украшенные длинной бахромой слингбэки (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в июле Лурдес Леон посетила показ модного бренда Marc Jacobs в рваном мини-платье.