Insider: дочь президента Камеруна совершила каминг-аут и избежала тюрьмы

Дочь действующего президента Камеруна Бренда Бийя совершила каминг-аут, тем самым нарушив запрет на однополые отношения в стране. Об этом сообщает The Insider (признан Минюстом нежелательной организацией и СМИ-иностранным агентом).

«Я без ума от тебя и хочу, чтобы весь мир об этом узнал», — написала Бийя на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) под совместным фото с бразильской моделью Лайонс Валенсой, на котором девушки целуются.

Как уточняет газета The Daily Mail, всем вступившим в однополые отношения камерунцам грозит до пяти лет лишения свободы, однако дочь главы государства избежала тюремного срока.

Ранее волейболисток калининградского «Локомотива» обвинили в демонстрации однополых отношений. Одна из спортсменок целовала в щеку партнершу по команде и поднимала ее на руки. По словам чемпионки мира 2006 года Елены Годиной, поведение девушек оскорбляет культуру и историю России.