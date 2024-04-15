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19:02, 15 апреля 2024Спорт

Волейболисток российского клуба обвинили в демонстрации однополых отношений

Година обвинила волейболисток «Локомотива» в демонстрации однополых отношений

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Чемпионка мира 2006 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в демонстрации однополых отношений. Ее слова приводятся на сайте московского «Динамо».

Экс-спортсменка обратила внимание на то, что турецкая волейболистка Эбрар Каракурт целовала в щеку партнершу по команде Юлию Бровкину, а также поднимала ее на руки. Также она продемонстрировала фото, на которых турчанка была загримирована под персонажа Джокер, а россиянка — под Харли Квинн.

Година заявила, что поведение волейболисток «Локомотива» оскорбляет культуру и историю России. «К нашему стыду, в трансляциях демонстрируются чудовищные жесты, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — подчеркнула она.

14 апреля «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России со счетом 3-1. Команда вышла в финал турнира, одержав победу в серии — 3-2.

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      Анастасия Борисова
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