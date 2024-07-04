В Турции подтвердили отсутствие решений по торговле нацвалютами с Россией

Турецкий аналитик Беюкшахин: решения о торговле с РФ в нацвалютах не работают

Достигнутые в принципе соглашения о торговле между Турцией и Россией в национальных валютах до сих пор не выполнены, процесс не идет. Наличие все тех же проблем в комментарии РИА Новости подтвердил турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.

По мнению аналитика, нужны четкие решения по рублю и лире. Например, ответы на вопросы, будут ли использовать эти валюты в таких областях интенсивной торговли, как энергетика, сельскохозяйственная продукция, текстиль, одежда и машиностроение.

Также хотелось бы знать, подчеркнул Беюкшахин, какой статус будет у соответствующих своп-платежей, что необходимы для торговли нацвалютами, и каковы связанные с этим цели. Пока правительства двух стран эти моменты не комментируют.

Если ответы на вопросы дадут, то ситуация для желающих вести торговлю станет более понятной. Пока же некоторые торговцы не решаются импортировать или экспортировать даже товары, не попадающие под санкции, из-за проблем с платежами.

Ранее Беюкшахин предлагал перейти в торговле с Россией на золото, но для этого центральные банки обеих стран должны зафиксировать в нем стоимость рубля и турецкой лиры.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане проблемы платежей между странами. О каких-либо достигнутых по итогам переговоров конкретных договоренностях не сообщалось.

Проблемы с платежами между Россией и Турцией возникли в начале года после того, как Минфин США получил право вводить санкции в отношении финансовых организаций из третьих стран за обслуживание лиц, находящихся под антироссийскими санкциями, а также за содействие в поставках товаров для оборонной сферы. В таких обстоятельствах турецкие банки стараются не рисковать, чтобы случайно не нарушить требования, и предпочитают не работать с Россией.