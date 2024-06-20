России и Турции предложили решение проблемы с платежами

Tclira.com: Турция и Россия могут использовать золото как альтернативу доллару

Россия и Турция могут использовать во взаимной торговле золото вместо доллара. Такое решение проблемы с платежами в беседе с РИА Новости предложил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

По его словам, регуляторам обеих стран нужно активнее работать над разрешением ситуации. Сейчас из-за санкций использование российских платежных систем в Турции прекращено, напомнил эксперт. Он заявил, что золото может стать альтернативой доллару, если центральные банки зафиксируют в нем стоимость рубля и турецкой лиры.

По мнению Беюкшахина, главная проблема состоит в том, что рубль и турецкая лира до сих пор не используются в обеих государствах, хотя ранее ЦБ договорились об этом. Он предположил, что причина во взаимном недоверии — турецкие отели и продавцы по-прежнему не принимают рубли, а в России нельзя расплатиться лирами. «Во время санкционного процесса возможность расплачиваться золотом будет выгодна обеим странам», — подчеркнул обозреватель.

Ранее представители российского бизнеса сообщили, что с середины мая ситуация с платежами контрагентам в Китай улучшилась после визита президента России Владимира Путина в Пекин. В апреле трансакции почти не проходили, а в мае объем импорта стал расти благодаря тому, что с РФ начали работать напрямую региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса.