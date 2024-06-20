Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

Российскому бизнесу стало проще рассчитываться с Китаем после визита Путина

С середины мая ситуация с платежами от российского бизнеса контрагентам в Китай улучшилась. О найденном способе рассчитываться с Китаем со ссылкой на представителей рынка сообщает газета «Известия».

По словам гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, проводить платежи стало проще после визита президента России Владимира Путина в Пекин. В апреле трансакции почти не проходили, а в мае объем импорта стал расти благодаря тому, что с Россией начали работать напрямую региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса.

Шесть небольших организаций стали принимать платежи после того, как крупные банки отказались принимать юани после ужесточения контроля со стороны США. Также возобновил расчеты в национальных валютах один из крупных представителей отрасли — Bank of China. Благодаря этому стали проходить ранее блокируемые платежи за электронику.

По словам экспертов, рост числа региональных игроков, открытых к сотрудничеству с РФ сократит сроки проведения платежей, заявил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Однако у подобных организаций выше комиссии, и с ними работают не все китайские предприятия. Поэтому в качестве альтернативы китайские организации начинают открывать представительства в России и принимать рубли, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила ввести санкции в отношении китайских банков за помощь России в поставке товаров двойного назначения. Позднее решимость США пойти на такой шаг подтвердил во время визита в Китай госсекретарь Энтони Блинкен.

Из-за опасений перед вторичными санкциями США платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее. В новых условиях до половины трансакций проходит через посредников из третьих стран. Чаще всего таковыми выступают фирмы из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций. Однако эта схема означает высокую комиссию и риск конфискации груза.

Из-за схем по обходу санкций срок денежных переводов от российского бизнеса в Китай стал достигать двух-трех месяцев. Поступления денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать месяцами, а после вообще не получить. Такие проблемы с расчетами приводят к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, отметила старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И.