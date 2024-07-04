Дважды украденный шедевр эпохи Возрождения продали за рекордные два миллиарда рублей

Дважды украденный шедевр Тициана продали с аукциона за два миллиарда рублей

Дважды украденную и найденную на автобусной остановке картину Тициана продали с аукциона. Об этом сообщает The Guardian.

Шедевр венецианского мастера эпохи Возрождения «Отдых на пути в Египет» был создан в 1508 году. Написанная на деревянной панели шириной около полуметра, картина изображает Деву Марию, держащую на руках младенца Иисуса, и Иосифа. В начале XVII века она принадлежала торговцу специями из Венеции и на протяжении последующих столетий переходила из рук в руки по всей Европе.

В начале июля картину выставил на торги аукционный дом Christie’s. Примерная стоимость картины оценивалась в 15-25 миллионов фунтов стерлингов (1,7-2,8 миллиарда рублей). В итоге покупатель, чье имя не называют, приобрел ее за 17,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2 миллиарда рублей). Это рекордно высокая цена для работы Тициана.

В 1809 году она была украдена из дворца Бельведер в Вене войсками Наполеона Бонапарта. В 1878 году ее купил 4-й маркиз Батский на аукционе Christie’s. Однако в середине 1990-х годов ее снова украли из резиденции маркизов в Уилтшире. За картиной охотились семь лет. Ее нашел Чарльз Хилл, бывший руководитель отдела искусства и антиквариата Скотленд-Ярда. Шедевр Тициана был завернут в пластиковый пакет и лежал на автобусной остановке в Ричмонде.

Ранее сообщалось, что в Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Сейчас картина «Похвала макияжу» Эдгара Дега оценивается некоторыми экспертами в 13 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).