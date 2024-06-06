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10:48, 6 июня 2024Из жизни

Мужчина принял работу известного художника за подделку и потерял миллиард рублей

Мужчина принял потерянную картину Дега за подделку и продал ее за бесценок

Фото: Degas catalogue

В Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Об этом пишет Art Net.

Сделка состоялась еще в 2021 году. Неизвестный покупатель из Барселоны принял участие в онлайн-торгах аукционного дома Todocolección за пастель XIX века, автором которой значился последователь французского живописца Эдгара Дега. Владелец счел ее подделкой, несмотря на то, что в углу стояла подпись художника. Стоимость картины по итогам торгов составила 926 евро (примерно 79,6 тысячи рублей по курсу 2021 года).

После покупки новый владелец проконсультировался с экспертами, чтобы выяснить истинное происхождение пастели. Оказалось, что «Похвала макияжу» почти наверняка была работой Дега, которая долгое время считалась потерянной. После многочисленных оценок и анализов краски авторство было установлено. Теперь «Похвала макияжу» оценивается некоторыми экспертами в 13 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). Первоначальный хозяин, которому картина досталась по наследству, таким образом потерял целое состояние.

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      Антонина Черташ
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