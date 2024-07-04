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14:09, 4 июля 2024Культура

Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

Экс-директор Ротару Лавров: гостиница в Крыму не приносила звезде дохода

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров раскрыл доходы исполнительницы от отеля в Крыму. Его слова приводит Prozvezd.

Лавров отметил, что артистка вкладывала все свои гонорары в строительство бутик-отеля Villa Sofia в Ялте. «У нее всего семь номеров — много денег не заработаешь. А вкладывала она очень много. Повар у нее работал из Италии — ему платили хорошую зарплату», — рассказал медиаменеджер.

Экс-директор артистки заявил, что заработанных на бизнесе денег хватало только на покрытие ежемесячных расходов. Отель также не приносил дохода из-за отсутствия частного пляжа и маленькой территории. По словам Лаврова, Ротару предлагали открыть вместо гостиницы приносящий деньги ресторан быстрого питания, однако исполнительница отказалась, так как мечтала о «маленьком уютном отеле».

Ранее активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из виллы Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для участников специальной военной операции. Общественники призвали генпрокурора Игоря Краснова изъять для нужд государства принадлежащий исполнительнице бутик-отель Villa Sofia.

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      Мария Рюрикова
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