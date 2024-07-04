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13:24, 4 июля 2024Россия

Экс-кандидат в депутаты Госдумы подралась с посетительницей фитнес-клуба в Москве

MK.RU: иноагент Вихарева подралась с посетительницей фитнес-клуба в Москве
Эльвира Вихарева

Эльвира Вихарева. Кадр: Бабушкинский район / YouTube

Экс-кандидат в депутаты Госдумы Эльвира Вихарева (Минюстом признана иноагентом в России) подралась с посетительницей фитнес-клуба на Житной улице в центре Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, 33-летняя жительница столицы пришла в спортивное заведение восстанавливать форму после родов, которые были чуть больше года назад. После тренировки она приняла душ и намазывала тело и волосы средствами для ухода. Тогда же в раздевалку зашла 34-летняя Вихарева и стала возмущаться запахом парфюмерии.

Москвички начали ссориться, через некоторое время от словесных аргументов они перешли к потасовке. В конфликт вмешались администраторы фитнес-клуба. Они включили кондиционер, чтобы успокоить женщин. По их словам, Вихарева снимала все происходящее на телефон.

Сотрудники вызвали полицию, те опросили оппоненток и уехали. Позже участница драки обратилась к неврологу из-за усилившихся болей в шее.

Ранее сообщалось, что в станице Алексеевской в Краснодарском крае депутат избила активистку за съемку на заседании.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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