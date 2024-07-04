Эрдоган поделился с Си Цзиньпином страхами перед расширением конфликта на Украине

Эрдоган поделился опасениями в связи с угрозой разрастания конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился с председателем КНР Си Цзиньпином своими опасениями перед угрозой разрастания конфликта на Украине до глобальных масштабов. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого», — указали в канцелярии.

Ранее Эрдоган пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине.