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16:47, 4 июля 2024Мир

Эрдоган поделился с Си Цзиньпином страхами перед расширением конфликта на Украине

Эрдоган поделился опасениями в связи с угрозой разрастания конфликта на Украине

Фото: Roman Pilipey / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился с председателем КНР Си Цзиньпином своими опасениями перед угрозой разрастания конфликта на Украине до глобальных масштабов. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого», — указали в канцелярии.

Ранее Эрдоган пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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